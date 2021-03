De kleinste had vanochtend teveel geluid, misschien te veel gedroomd, het enige dat zeker is: het moet eruit

De kleinste had vanochtend teveel geluid. Dat hebben ze soms. Misschien te veel gedroomd. Te weinig kan ook. Je weet het niet. Het enige dat zeker is: het moet eruit. Dus bij het aankleden, tijdens het ontbijt, voor en na het tandenpoetsen, werd er voortdurend in een soort oerkreten gezongen. Gelukkig was ze er wel vrolijk onder. En wij dus ook. Want niets ergers dan een chagrijnig kind in de ochtend. Nou ja, er is best veel erger. Maar in de kleine gehaaste biotoop van het ochtendlijk familiehuishouden is een chagrijnig kind een vervelend ding. Want het moet aangekleed, eten, gewassen, getandenpoetst en dat alles gaat beter als ze een beetje goed in hun vel zitten.

Maar vanochtend was dus een vrolijke dag. Want behalve dat de jongste teveel geluid had, oefent de oudste al dagen lang te pas en te onpas de handstand. Nou, van oefenen is eigenlijk geen sprake. Ze praktiseert ’m. Secondenlang, stokstijf. Benen in de lucht en huppakee. Voor en na het eten, een keertje tussendoor. Zoveel energie, die kleintjes. Vandaag was ze d’r trouwens ook zenuwachtig bij. Want: het tafeldiploma. Ja, dat bent u misschien vergeten, maar op zeker moment moet je alle tafels tot 10 door elkaar kunnen. Vandaag was de dag. Op verzoek oefenden we nog een beetje met haar. U hebt het plaatje? De kleinste doet van ‘oeaahaaanooeeoeoe’ en wij daar tussendoor tegen de oudste, in handstand: ‘Zes maal zeven?’ ‘Achtenveer- nee!, tweeënveertig!’

Enfin, op de fiets liepen we ook die van 9 nog even na. Ging uitstekend, we wisten zeker, dit werd de dag! Maar het hoogtepunt van de fietstocht naar school was een stel ontzettend lawaaiige eenden. Ze zaten precies op de hoek van een heel hoge dakrand met uitzicht over het enorme kruispunt dat wij moesten oversteken. ‘Kijk nou.’ Met z’n tweetjes, die dikke vette eenden, een kabaal. Wat was er aan de hand? ‘Ze protesteren’, zei de kleinste. Toen zag ik het. In de vijver waar ze gewoonlijk hun rondjes draaien baggerde een werkscheepje van de gemeente. Ze wilden hun plekkie terug. ‘Protest-eenden’, die zie je ook niet elke dag.

Enfin, kinderen afgeleverd bij school en precies op tijd terug voor de eerste chaotische Zoommeting met collega’s, waar op zeker moment iemand uitroept: ‘Niet allemaal door elkaar jongens!’ Terwijl ik alleen maar denk: ha, rust!

PS Gehaald, het tafeldiploma.

