De KvK is ineens ontzettend begaan met de zzp’ers die dag in, dag uit worden gebeld

Het AMC zoekt cokegebrui­kers, en dan vooral vrouwelij­ke

12 maart Het Amsterdam UMC is op zoek naar mensen die regelmatig een lijntje cocaïne snuiven. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks dat één op de veertig Nederlanders tussen de 15 en 35 jaar wel eens coke gebruikt, is er veel schroom om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zeker vrouwen zijn moeilijk te vinden.