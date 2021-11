De legger van dit ei is al zeker duizend jaar uitgestorven

Je kan er een nieuwe Volkswagen Golf van aanschaffen. Of 75 keer een zesdaagse all-in trip naar de Turkse Rivièra boeken. Optie drie en veel leuker: van die 37.500 euro op je spaarrekening koop je een olifantsvogelei.



Dan heb je ook wat. Wereldwijd staan slechts 24 van zulke (complete) eieren in een museum, een handjevol siert de privécollectie van particulieren. De legger van het ei, de olifantsvogel die alleen voorkwam op Madagaskar, is namelijk al zeker duizend jaar uitgestorven. Het zeldzame ei dat sinds kort te koop is, ligt te glimmen in een vitrinekast in de Nijmeegse Museumwinkel. ,,Wij zijn verzamelaars van rariteiten, en dit ei konden we niet weerstaan”, vertelt algemeen directeur Nicolette Naphausen. Via een contact in het buitenland wist ze dat het ei op de markt kwam, nu wordt het aangeboden in de Vierdaagsestad.