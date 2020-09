De liefde is over, moet ik terug naar Nederland zonder mijn dochtertje?

Vraag: Dolverliefd waren we, mijn Amerikaanse vrouw en ik. Ze volgde me met haar dochter uit een eerder huwelijk naar Nederland. Ze paste zich niet aan, zocht geen werk en haar kind bleek erg verwend. Maar de liefde overwon en samen kregen we een geweldig dochtertje. We emigreerden weer want mijn vrouw kon niet aarden. Terug in Amerika bleef ik de enige kostwinner. Werk en seks zijn niet haar favoriete bezigheden, ruzie steeds meer. Alleen onze dochter bindt me daar nog. Hebt u advies?