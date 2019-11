De markt in zwaar weer: ‘Wat mij betreft sterf ik hier achter mijn marktkraam’

Dertig jaar lang verdiende visboer Henk Achterhuis uit Enschede zijn dagelijks brood op markten in heel Nederland. Spijt van die decennia van heel vroeg de deur uitgaan en heel laat thuiskomen, van zes dagen per week bikkelen in weer en wind, heeft hij niet. ,,Het was een mooie tijd. Ik heb goed verdiend en veel gelachen. Maar ik weet niet of ik het opnieuw zou doen. Het is een zwaar bestaan.”



Met zijn levenslange marktervaring behartigt Achterhuis sinds zeventien jaar als bestuurder van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) de belangen van markten en marktkooplui. Hij reist het land door, praat met gemeentebesturen en marktkooplui, lobbyt bij het parlement en probeert zo voor zijn achterban te redden wat er te redden valt. Want - uitzonderingen daargelaten - de Nederlandse warenmarkt lijdt een kwijnend bestaan.