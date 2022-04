De Matthäus Passion mag weer voor publiek: ‘Heb zingen tijdens corona gi-gan-tisch gemist’

Eindelijk mogen ze ’m, in de week vóór Pasen, weer voor publiek zingen. Fanatieke amateurzangers over de Matthäus Passion, de pandemie en kaarsen in de kerk.

‘Erna gaan we het café in’

Stefan Adriaanse (53) uit Eindhoven, tenor bij Kempenkoor

,,Voor het gevoel na het concert is maar één woord: euforie. Het is zo bijzonder om samen zo’n indrukwekkend muziekstuk te zingen dat ik altijd heel bewust de tijd neem om weer ‘te landen’. Na de Matthäus Passion gaan we met z’n allen het café in en de dag daarna heb ik vrij. Ik ben ook fitnesstrainer en vergelijk het met het leveren van een heftige sportprestatie.

Volledig scherm Stefan Adriaanse. © Koen Verheijden

Ik heb niet altijd klassiek gezongen. Ik was vroeger zanger in een grungy rockband, we deden dingen als Iggy Pop en Nirvana. Toch voelde het koor best vertrouwd, want mijn ouders draaiden vroeger veel klassiek.

Wat het mooie van het koor is? Dat je met zijn allen iets magisch creëert en natuurlijk is ook het sociale belangrijk. Nog even napraten, na de repetities. Dat viel tijdens corona allemaal weg dus het was heerlijk om weer samen te kunnen komen.’’