De natuur loopt drie weken voor: slecht nieuws voor hooikoortspatiënten

Dieren

Stuifmeel

Door het warme weer loopt ook de concentratie pollen in het land op. Zonnig, droog en warm weer is ideaal voor pollen, en dus geeft de site Pollennieuws.nl aan dat er in heel het land (behalve in de kustgebieden) ‘redelijk veel’ pollen aanwezig zijn. ,,Het lenteachtig weer met hogere temperaturen, flink wat zon en vrijwel geen neerslag leidt ertoe dat de ontwikkelde katjes van Hazelaars en Elzen hun stuifmeel of pollen in toenemende mate gaan afgeven aan de lucht. Bij wat wind kan dan behoorlijk wat pollen van deze struiken en bomen in de lucht komen, wat voor mensen, die gevoelig zijn voor dit pollen, betekent dat ze last kunnen hebben van hooikoortsachtige klachten”, aldus biologen Maurice Martens en Herman van Wissen van Pollennieuws.nl.