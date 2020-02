‘De nood is groot’: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie

RECONSTRUCTIE ‘Stel dat mijn kind ziek wordt, en de stamcellen zijn kwijt...’

7:41 Ze dachten dat stamcellen van hun kind bij Cryo-Save in veilige handen waren. Nu is het maar de vraag of ze er ooit bij kunnen, mocht hun kind ernstig ziek worden. Bedrijven in Zwitserland, Polen en Dubai vechten om het gevoelige materiaal. Voor duizenden ouders is dat een bittere pil.