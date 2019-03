De Ochtend Show to go staat geheel in het teken van de schietpartij in Utrecht

LIVE | Alleen hoofdver­dach­te Tanis nog vast, scholen verslagen na dood vader, ‘collega moest rennen voor zijn leven’

9:11 De dag na de schietpartij in een tram in Utrecht hangen de vlaggen halfstok in de Domstad en zijn er nog veel vragen na het dramatische incident. Wat was het motief van de vermoedelijke schutter Gökmen Tanis? Handelde hij alleen? Hoe gaat het met de gewonden? Tanis werd gisteren na een urenlange klopjacht aangehouden in dezelfde stad als waarin hij rondschoot in een tram. De politie hield nog twee verdachten aan. De betrokkenheid van deze personen wordt nog onderzocht. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.