De ontdekking van de clitoris in al haar schoonheid is natuurlijk een enorme vooruitgang

Forse buien trekken over oosten van het land, waterover­last in Deurne: ‘Mijn laarzen stonden al klaar’

3 juni DEURNE - Met name in de oostelijke helft van het land zijn fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal wateroverlast tot gevolg. In Deurne is dat niets nieuws. „Zodra het begint te regenen trek ik mijn laarzen aan. Ook vandaag stonden ze klaar,” aldus een inwoonster van de Zeilbergsestraat in Deurne.