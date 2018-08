De overleversschuld van Maarten

Vermist meisje (3) dood aangetrof­fen in Duinrell

19 augustus De urenlange zoektocht naar een 3-jarig meisje dat vanmiddag vermist raakte in Duinrell, is geëindigd in een tragedie. Het levenloze lichaam van de peuter werd door hulpverleners in een sloot op de camping bij het attractiepark aangetroffen. De familie is inmiddels geïnformeerd.