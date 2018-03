De politiek als showbizzindustrie, de schijnwerpers gericht op conflicten

'Justitie moet onderzoek doen naar aanzetten tot zelfdoding door coöperatie'

5:00 Justitie moet onderzoeken of de Coöperatie Laatste Wil aanzet tot en helpt bij zelfdoding. Die dringende oproep doen psycholoog René Diekstra en twee advocaten vandaag in een brief aan het College van Procureurs-Generaal. Het poeder wordt gepromoot als zelfdodingsmiddel en is makkelijk en goedkoop via internet verkrijgbaar.