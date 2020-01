‘De PvdD wil gewoon dat er geen vlees meer wordt gegeten’

Als ik iets merkwaardigs lees, in de krant of op een website, check ik altijd of het bericht wel deugt, simpelweg door andere bronnen te raadplegen.



Tegenwoordig zijn er veel satirische websites die er een sport van maken om de bizarre realiteit om te zetten in nog groter absurdisme. De ene keer om te amuseren. Soms om alle deelnemers aan een hysterisch debat een spiegel voor te houden.



Toen gisteren bekend werd dat de Partij voor de Dieren de vette hap na het uitgaan wilde verbieden, dan moet u denken aan een broodje kebab of een dürüm, dacht ik dat serieuze media per ongeluk het cabaret van een grappenmaker hadden overgenomen.