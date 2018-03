De soap die niemand verwachtte

‘Ik heb zomaar de meeste stemmen gehaald’

Ze had het zelf niet in de gaten en moest er nota bene door een andere partij op worden gewezen.



Maar het is toch echt waar. Astrid Janssen, de altijd bescheiden lijsttrekster van GroenLinks, sleepte woensdag van alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort de meeste stemmen in de wacht.



Janssen kreeg meer dan 6.000 van de ruim 70.000 uitgebrachte stemmen achter haar naam. ,,Ja, ongelooflijk, hè. Ik heb zomaar de meeste stemmen gehaald van allemaal. Het was al feest bij GroenLinks, maar dit maakt het extra bijzonder voor mij persoonlijk’’, reageerde ze gistermiddag.



Hoeveel laaggeplaatste kandidaten dankzij voorkeurstemmen de zetel innemen van hoger gerangschikte partijgenoten, wordt formeel pas bekend na de hertelling van maandag. Maar omdat een paar getelde stemmen meer of minder voor hem niet meer uitmaken, kan de onverkiesbaar geachte D66’er Nour Said Belkasmi zich alvast opmaken voor het raadswerk. Belkasmi stond 19de op de kieslijst van de democraten, maar hij kreeg zo veel voorkeurstemmen (685 bij de telling van woensdag) dat hij als nummer vier de gemeenteraad binnenkomt. Zijn opmars leek ten koste te gaan van zittend raadslid Noëlle Sanders, ware het niet dat ook het vakje achter haar naam bovengemiddeld (507) vaak rood werd gekleurd in de stemhokjes.