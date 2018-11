Justitie eist tot negen jaar cel voor spectacu­lai­re diaman­troof Schiphol

12:40 Met gierende banden reden ze in een bus vol met gestolen diamanten vliegveld Schiphol af, nu bijna veertien jaar geleden. Vandaag hoorden zes verdachten van een spectaculaire miljoenenroof celstraffen tot negen jaar eisen. Het gaat om een van de grootste overvallen in Nederland ooit, ruim 40 miljoen euro van de buit is nooit meer teruggevonden.