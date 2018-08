De vakantie zit er weer (bijna) op: pas op voor je relatie!

Kremers legt uit dat koppels vaak hopen dat de vakantie het moment is waarop de remmende factoren wegvallen en ze daardoor weer meer naar elkaar toe groeien. ,,Maar dat kan tegenvallen'', concludeert ze. ,,Er zijn namelijk koppels die tijdens een vakantie geen extra aandacht aan elkaar besteden, maar vooral allerlei uitstapjes maken in de omgeving. Dan is het doel meer het vakantieland te ontdekken dan het contact met elkaar te verdiepen.''



Advocaat en scheidingsmediator Manon Renken ziet het ook terug in de praktijk. Ook de tijd na de feestdagen in december is een bekende periode waarin het aantal scheidingsaanvragen toeneemt. ,,We zien inderdaad dat mensen teleurgesteld terugkomen van de vakantie, omdat het meer tijd met elkaar doorbrengen toch niet zijn vruchten heeft afgeworpen'', aldus de advocate van De Familiekamer in Leiden.



Een andere reden waardoor de vakantie minder oplevert op relationeel vlak is het hebben van minder privacy. ,,Vaak verblijven mensen in een kleinere ruimte, zoals een tent of caravan, en als daar ook nog kinderen in slapen is het minder gemakkelijk om onbezonnen met elkaar te vrijen'', legt Kremers uit. Aan de andere kant kan het hebben van minder privacy ook juist als excuus dienen. ,,Sommige mensen willen bewust een kamer of tent met het hele gezin delen, zodat ze een goede reden hebben om maar niet met hun partner seks te hoeven hebben.''