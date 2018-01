De Vakantiebeurs: voor avonturiers, glampers én nudisten

De Jaarbeurs is de komende dagen het zonnigste stukje Utrecht. In de hallen van de Vakantiebeurs heersen exotische sferen. Aanstaande vakantiegangers uit alle windstreken trekken naar het complex om even aan het grauwe weer te ontsnappen en inspiratie op te doen voor komende zomer.