De Veertigers: Wegens succes een nieuw seizoen

van roosmalen Marcel bezoekt zijn moeder niet meer in het verpleeg­huis: ‘Ze vergeet toch dat we geweest zijn’

16:24 Jarenlang ergerde columnist, schrijver en theatermaker Marcel van Roosmalen (52) zich mateloos aan zijn dementerende moeder. Nu ze in een verpleeghuis zit, heeft hij het contact verbroken, lezen we in zijn nieuwe boek, waarin hij met mededogen schrijft over zijn moeders aftakeling in coronatijd. ,,Het is ontluisterend.”