De vijf stadia van het pandemisch lijden: plots begrijp je viruswaanzinnigen, de fase 5’ers

Besmette­lij­ke vogelgriep vastge­steld in Gelderland, 35.700 kippen geruimd

29 oktober ALTFORST - Op een pluimvee bedrijf in het Maas en Waalse Altforst is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de zeer besmettelijke variant H5. De griep is geconstateerd op een kuikenopfokbedrijf voor vleeskuikens.