De vleessector heeft geen keus, zeggen ze, omdat wij niet genoeg betalen voor ons gehakt

25 jongvolwas­se­nen besmet met corona in Goes

17:02 GOES - In Goes zijn sinds vrijdag 25 mensen, vooral jongvolwassenen, positief getest op corona, meldt De GGD Zeeland. Nog niet bekend is om het gaat om één besmettingshaard of dat er meerdere clusters zijn. De GGD Zeeland krijgt hulp vanuit de landelijke pool van medewerkers om onderzoek te doen.