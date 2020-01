‘De VVD heeft een puinhoop van het asielsysteem gemaakt’

Het politieke jaar is pas écht begonnen als verschillende parlementariërs de media opzoeken om allerlei proefballonnen op te laten.



Daar was deze week genoeg aanleiding voor: het ministerie van Justitie lanceerde cijfers waaruit blijkt dat minimaal een kwart van alle asielaanvragen in 2019 bij voorbaat geen kans maakt, omdat er helemaal geen oorlog of natuurramp in het land van herkomst is.



Deze zogenaamde veiligelanders, over wie al een paar jaar veel te doen is, hebben hier helemaal niets te zoeken, maar veroorzaken vaak wel problemen, bijvoorbeeld in de vorm van diefstal en overlast, waardoor het draagvlak voor heel het asielsysteem afbrokkelt.



Ondertussen kampt de IND met personeelstekorten. Hierdoor duren procedures ontzettend lang en ontvangen asielzoekers zonder uitzicht op een verblijfsvergunning zelfs dwangsommen die tot ver boven de duizend euro kunnen oplopen.