De ziekelijke vergadercultuur in Den Haag laat andermaal zien dat we moreel failliet zijn

Van dak geplukte verdachte dodelijke schietpar­tij Huissen is bewoner

14 augustus Een slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Huissen is overleden. De 48-jarige man uit Cuijk overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke schutter die zich op het dak verschanste, blijkt een bewoner van het appartementencomplex.