De ziekte van Mark (57) kostte hem bijna zijn huwelijk: ‘De diagnose was een opluchting, hij kon er niets aan doen’

Update Limburger Yvo T. veroor­deeld tot 27 jaar cel wegens doodschie­ten Belgische agent in Spa

Het Hof van Assisen in Tongeren heeft vandaag de 40-jarige Yvo T. wegens het doodschieten van een agent veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. De uitspraak is conform de eis van de openbaar aanklager. Een volksjury had de Limburger vrijdag al veroordeeld voor doodslag op een agent in Spa in 2018, en poging tot doodslag op diens collega.

10 oktober