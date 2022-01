De Zwijgende Meerderheid demonstreert in Utrecht ‘We moeten af van hufterig gedrag’

Jan (83) durft de trap niet meer af: ‘Bel elke dag de gemeente voor een oplossing’

Van ouderen in Nederland wordt tegenwoordig verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen. Maar hoe ouder ze worden, hoe moeilijker dat (fysiek) wordt. Mensen die niet meer in staat zijn om de trap op te lopen, kunnen een traplift krijgen van de gemeente. Maar dat blijkt in de praktijk nog een hele klus, ervoeren Jan Bosman en zijn vrouw Bep.

22 januari