Deal: spoor Zandvoort op de schop voor Formule 1

De capaciteit van het spoor tussen Zandvoort en Haarlem gaat voor de Formule 1 flink omhoog. Straks kunnen er tien treinen per uur over de lijn rijden. Het kabinet, de provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort en de Vervoerregio Amsterdam hebben vanochtend een akkoord bereikt over de kosten.

NS luidde in juni bij deze site de noodklok over de gebrekkige capaciteit van de acht kilometer lange spoorlijn naar Zandvoort. Als de Formule 1 begin mei neerstrijkt in de badplaats, verwacht NS in de dagen rond de Grand Prix 50.000 treinreizigers per dag te vervoeren naar de badplaats. Momenteel is de lijn hier totaal ongeschikt voor: normaliter rijden er slechts twee treinen per uur, het maximum haalbare is vier. De spoorwegen zeggen dat twaalf treinen per uur, drie keer zoveel, nodig zijn.



De afgelopen maanden is door NS, ProRail, de gemeente Zandvoort, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam druk gepraat over een oplossing. Vanmorgen is een deal bereikt over de ruim 7 miljoen euro kostende uitbreiding. Het ministerie, de provincie en de gemeente Zandvoort dragen ieder eenmaal 2,3 miljoen euro bij, de Vervoerregio Amsterdam nog eens 6 ton.

Extra perrons

Volledig scherm Max Verstappen tijdens een demonstratie op de Jumbo Racedagen in Zandvoort. Die demo's trokken al tienduizenden bezoekers. © Stephan Tellier Bedoeling is dat de stroomvoorziening op de route tussen Haarlem en Zandvoort komend half jaar flink wordt verbeterd, zodat NS het aantal treinen kan opvoeren naar maximaal tien per uur. Door onder meer extra kabels aan te leggen tussen de bovenleiding en het onderstation, is het mogelijk om meer vermogen naar de bovenleiding te krijgen.



Voor dat geld krijgt station Zandvoort ook twee extra perrons en extra in- en uitgangen om de toevloed van reizigers aan te kunnen. Ook worden overwegen in Zandvoort en Overveen aangepakt. Station Haarlem krijgt ondertussen een extra ingang en trappen. Ook op de stations Leiden, Amsterdam CS en Amsterdam Sloterdijk, waar veel raceliefhebbers vandaan komen zal ProRail maatregelen nemen.



Staatssecretaris Van Veldhoven en NS blij

Door de ingrepen kunnen op 3 mei, de datum van de Dutch Grand Prix die door de FIA onlangs is bekendgemaakt, straks tienduizenden reizigers met de trein naar Zandvoort. Voordeel voor NS is dat de spoorwegen door de uitbreiding straks op zomerse stranddagen ook meer treinen kunnen laten rijden naar Zandvoort, een lang gekoesterde wens. ProRail kan dan zes treinen per uur laten rijden.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) laat weten verheugd over de deal te zijn. ,,Door samen met de regio nu te investeren in het spoor en het station van Zandvoort, kunnen straks dagelijks tienduizenden mensen de trein van en naar de badplaats nemen. Een beter bereikbaar Zandvoort is goed nieuws voor de regio, maar ook voor al die mensen die in Zandvoort van zon, zee, strand en straks ook de Formule 1 willen genieten.” Van Veldhoven beklemtoont daarbij dat de fiets ook een goede optie is voor wie die mogelijkheid heeft.



Ook NS is content. ,,Het spoor naar Zandvoort had echt een upgrade nodig, zodat we met meer treinen kunnen rijden”, laat woordvoerder Erik Kroeze weten. ,,Dit is nodig voor onze zomerse reizigers en de inwoners van Zandvoort. Met die upgrade kunnen we nu ook zorgen dat het Formule 1 weekend met de trein bereikbaar wordt voor tienduizenden liefhebbers.”

ProRail: nu volle bak aan de slag

Spoorbeheerder ProRail zegt snel met het opwaarderingswerk van het spoor naar Zandvoort te willen beginnen. ,,We moeten volle bak aan de slag om alles op tijd af te krijgen. Maar dat gaat lukken,” aldus zegsman Jaap Eikelboom.



Vraag is wel in hoeverre de recente stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten kan gooien. Vanwege dat veelbesproken oordeel liggen overal in Nederland bouwprojecten stil, met name rond natuurgebieden. Zowel het circuit als het spoor naar Zandvoort ligt direct naast beschermd duingebied. Momenteel werkt het kabinet hard aan een oplossing die bouwprojecten vlot moet trekken, met inachtneming van de stikstofeisen. Daarnaast levert de komst van de Grand Prix allerlei rechtszaken op (zie kader) van milieuclubs.

Milieuclubs willen GP blokkeren Vrijwel gelijktijdig met het besluit om miljoenen in de bereikbaarheid van Zandvoort te steken, maakte de Stichting Duinbehoud vandaag bekend naar de rechter te stappen. Gesteund door onder andere Milieudefensie eist de milieuclub in een kort geding een verbod eisen op werkzaamheden rond het circuit. Die kunnen leiden tot onherstelbare natuurschade, stelt Stichting Duinbehoud. ,,Hier dreigt leefgebied van padden en zandhagedissen blijvend te worden vernield,” stelt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud.



De milieubelangenclub verzoekt daarbij ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort om in te grijpen. Duinbehoud wijst onder meer op graafwerkzaamheden in het beschermde duingebied Zuid-Kennemerland voor de aanleg van een nieuwe weg. ,,Door het Circuit van Zandvoort zijn grootschalige werkzaamheden in gang gezet voor aanpassing van het Circuit ten behoeve van de Formule 1. Hiervoor zijn niet de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de benodigde vergunningen verleend”, stellen de natuurorganisaties in een brief aan gemeente en provincie. ,,Ik verzoek u derhalve (preventief) handhavend op te treden.”