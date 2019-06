Declan (19) nam jodiumpillen mee naar school om te bewijzen dat hij tóch geslaagd was voor examen

Hij was gezakt op 0,1 punt, maar de 19-jarige mavo-leerling Declan van Raalte liet het daar niet bij zitten. Hij wist namelijk zeker dat een antwoord waarvoor hij nul punten kreeg, goed was. Hij had het bewijs - een zakje jodiumpillen - namelijk thuis in de kast staan. Vrijdagmiddag kwam het verlossende telefoontje alsnog: geslaagd!

Declan, woonachtig in Enschede, wist het kort na de examens in mei al zeker, hij was geslaagd voor zijn mavo-examen. „Je kunt je antwoorden al dezelfde dag op internet nakijken. Daarom wist ik het en zei ik het ook tegen iedereen. Ik ben geslaagd.”

Groot was de domper dan ook toen bleek dat hij was gezakt. Maar Declan zag meteen wat er mis was gegaan. Hij had voor economie een 6,5 gekregen terwijl dat volgens zijn eigen berekening een 6,7 had moeten zijn. Dat scheelde in het noodzakelijke vakgemiddelde 0,1 punt. Het verschil tussen een 5,4 en een 5,5, tussen gezakt en geslaagd.

Vraagteken

Declan toog direct naar zijn mentor, ook zijn economiedocente. Inzage in het examen leerde hem dat hij de vraag ‘noem een voorbeeld van een goed dat de overheid laat produceren’, nul punten had gekregen. „En er stond een vraagteken bij”, zegt Declan. Dat had te maken met zijn antwoord: jodiumpillen.

Waar de nakijker geen idee had wat dat moest betekenen, wist Declan dat wel. Hij had die pillen namelijk zelf gekregen, in 2017. Geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en verstrekt door de overheid. „Omdat ik jonger was dan 18 en binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale woon”, legt Declan uit. Hij was niet de enige trouwens, duizenden Nederlandse jongeren kregen deze jodiumtabletten in 2017 en 2018.

Volledig scherm Het bewijs: de jodiumtabletten © Declan van Raalte

Examencommissie

De mentor van Declan kon niet veel anders dan het gelijk van Declan te erkennen. Declan had het doosje met de jodiumpillen als bewijs meegenomen naar school. Maar gelijk hebben is nog wat anders dan gelijk krijgen. Er volgde een proces waarbij Cito, Examencommissie en scholierenvakbond LAKS betrokken werden.

„Van Laks hoorde ik dat de examens voor 2019 al in 2016 gemaakt zijn. Toen waren die jodiumpillen nog niet verstrekt. Maar mijn antwoord was in 2019 dus wél goed. Ja, eigenlijk is het best wel raar dat de nakijker niets van die jodiumpillen wist.”

Zenuwslopend

„Het was zenuwslopend”, vertelt Declan over de dagen die daarop volgden. „De man van de examencommissie wist niet hoe lang het zou duren en of ik ook echt gelijk zou krijgen. Hij zei ook dat ik maar het beste toch voor de herkansing kon gaan leren. Ik had me er al voor ingeschreven, bijles gepland en een boekje besteld met samenvattingen.”