Deel bewoners AZC Middelburg voorlopig niet terug na brand, acht mensen gewond

met video/updateHet asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg is zaterdagochtend ontruimd nadat er op de vierde verdieping van het gebouw brand was uitgebroken. De bewoners worden opgevangen in sporthal De Sprong naast het azc. De veiligheidsregio meldde dat acht mensen lichtgewond zijn geraakt. Zo'n 90 bewoners kunnen voorlopig niet terug.

,,Er wordt opvang gezocht voor komende nacht en de langere termijn”, meldt de veiligheidsregio. Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg en een locatiemanager van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) brachten zaterdag een bezoek aan de opvanglocatie. ,,Vreselijk dat de mensen dit moeten meemaken”, zo laten zij weten.

De eerste melding van de brand kwam binnen rond 07.45 uur. Al snel werden er meerdere brandweerposten opgeroepen. Het vuur is ontstaan op de vierde verdieping, de bovenste bouwlaag van het gebouw. De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen en een autoladder. Ook was er een extra peloton gealarmeerd ter ondersteuning en zijn meerdere hoogwerkers aanwezig. Omstreeks 11.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Een hijskraan ondersteunt de brandweer bij het ‘verrichten van sloopwerkzaamheden aan delen van het gebouw waar mogelijk nog warmte in zit’.

Oorzaak

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat hij nog niets kan zeggen over de oorzaak van de brand. Meerdere bewoners zeiden tegen Omroep Zeeland dat er een ruzie aan de brand vooraf ging. ,,Ze waren aan het drinken en wiet aan het roken. Het vuur werd daarna aangestoken", vertelde de Irakese Jamal tegen de omroep. Van de acht gewonden zijn drie personen naar het ziekenhuis vervoerd, waaronder een brandweerman. Het gaat met name om mensen die rook hebben geïnhaleerd. De rook van de brand zorgt niet voor veel overlast in de omgeving, zo meldt het Rode Kruis.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er ongeveer 280 bewoners aanwezig in het AZC. Veel van hen liepen buiten met weinig kleren en hebben isolatiedekens gekregen om zich warm te houden. Het Rode Kruis ondersteunt bij het opvangen van de bewoners.

Opvang

Voor de komende acht uur is er opvang geregeld voor de azc-bewoners in sporthal De Sprong, die naast het AZC ligt. De beheerder van de sporthal, de gemeente Middelburg en een noodhulpteam van het Rode Kruis nemen gezamenlijk de verzorging van de bewoners op zich. De veiligheidsregio waarschuwt dat de sprong momenteel niet beschikbaar is voor sportactiviteiten, en raadt sporters aan om thuis te blijven. Ook de politie is aanwezig om hulp te bieden, zegt een woordvoerster, onder meer bij het omleiden van verkeer.

Ongeveer 140 bewoners van de onderste verdiepingen kunnen zondag pas terug, omdat het zeker een etmaal duurt om de woningen weer toegankelijk te maken. Voor deze mensen wordt opvang voor komende nacht ingericht. Nog eens 70 bewoners van de zijvleugels en aanleunwoningen kunnen zaterdagmiddag terug naar hun woningen.

Later zal de politie bekijken of er mogelijk iets strafbaars is gebeurd rond het ontstaan van de brand. Wanneer dat onderzoek begint is nog niet duidelijk.

Volledig scherm De brand woedt op de vierde verdieping van het gebouw. © HVZeeland

Toekomst

De vraag is ook wat dit ernstige incident betekent voor de toekomst van het pand. Of het gebouw nog gebruikt zal kunnen worden, is onbekend. De gemeente Middelburg is in gesprek met het COA over een oplossing voor de opvang van de asielzoekers. Het is niet bekend hoe lang de bewoners in de Sprong kunnen blijven.

Buurtbewoner Paul Sanders zag de laaiende brand vanochtend rond 8 uur, toen hij zijn honden aan het uitlaten was. Hij merkte een rode gloed en een brandende geur. Samen met zijn vrouw hebben ze geholpen met het evacueren van de bewoners door ze naar sporthal de Sprong te brengen. Ook hebben ze hier beiden geholpen met het schenken van koffie en thee. “Je zag gewoon mensen die alles kwijt waren," vertelt Sanders.

De wegen rond het AZC zijn afgezet. De veiligheidsregio raadt aan om de omgeving van de Laurens Stommesweg en de Breeweg momenteel te vermijden, zodat de hulpdiensten genoeg ruimte hebben om te werken. Toch trekt de brand bekijks. De hulpdiensten waarschuwen het publiek om in de berm te blijven staan voor hun eigen veiligheid.

