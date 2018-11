Defensie: daders cyberaanval vaker aan de schandpaal

,,Om tegenstanders af te schrikken, moeten we ze laten zien dat we de mogelijkheden hebben om terug te slaan’’, aldus minister Ank Bijleveld. ,,Verder gaan we daders vaker publiekelijk aanspreken, zoals bij de door de MIVD verstoorde Russische cyberoperatie in Den Haag, gericht tegen de OPCW.’’



Vorige maand bevestigde Bijleveld nog dat Nederland in een cyberoorlog met Rusland is verwikkeld. Die opmerking was volgens haar vooral bedoeld om mensen wakker te schudden zodat ze zich bewust worden van de digitale dreiging. ,,We moeten af van de naïviteit op dat terrein’’, zei ze toen.



Defensie investeert de komende jaren extra in haar cybercapaciteit. Sinds vorig jaar heeft de krijgsmacht het Defensie Cyber Commando (DCC) dat de eigen digitale netwerken beschermt, maar eveneens aanvallen kan uitvoeren.