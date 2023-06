Defensie koopt veertien nieuwe helikopters voor special forces: kosten tussen 1 en 2,5 miljard euro

De helikopters zullen oude toestellen van het type Cougar stapsgewijs vervangen vanaf 2028, zo schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De oude Cougar-helikopters worden inmiddels 27 jaar gebruikt door Defensie en hebben in die tijd nooit een grote opknapbeurt gehad. ‘Dat had onder meer te maken met veranderende inzichten over het in gebruik houden van het toestel’, schrijft het ministerie in een persbericht. Dankzij een verbetertraject is de levensduur van de toestellen wel met twaalf jaar verlengd tot 2030.