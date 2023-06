Definitief verbod op hoofddoek of keppel bij politie: ‘Dit werkt juist polariserend’

‘Agenten zijn mensen die met een bijzondere taak de overheid vertegenwoordigen. Zichtbare uitingen van geloofs- of levensovertuiging passen niet bij hun uniform. Daarom leggen we de neutraliteit van het politie-uniform nu vast in regelgeving’, bevestigt Yeşilgöz op sociale media. Ze wil hiermee een lange discussie beëindigen.

De minister legt uit dat de regels worden aangepast door deze ‘religieuze neutraliteit’ expliciet op te nemen in de zogeheten Kledingregeling van de politie. Daarmee geeft ze gehoor aan een motie van PVV-Kamerlid Lilian Helder, die voor zo’n verbod op religieuze uitingen pleitte. Die motie werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten voorkomen dat er steeds weer wordt geprobeerd om toch zichtbare geloofsuitingen toe te staan bij agenten.

,,Ik hoop dat de discussie klaar is en dat er niet langer over de ruggen van agenten een politieke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp”, zegt de minister tegen De Telegraaf. „Het woord uniform zegt het al: dat moet altijd hetzelfde zijn bij een agent op straat. (...) Dit zijn mensen die de overheid vertegenwoordigen en die gemandateerd zijn om geweld te mogen gebruiken als dat nodig is.”

‘Politieke motieven’

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, is ‘ontzettend teleurgesteld en verbaasd’ dat Yeşilgöz deze stap neemt. ,,Dit is ingegeven door politieke motieven om een bepaalde doelgroep, de moslims in onze samenleving, buiten te sluiten. Dat juist de minister van justitie - de hoeder van de rechtsstaat - hiertoe overgaat, is onbegrijpelijk. Ze gaat in tegen artikel 1 van de grondwet, dat zegt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden.”

Baldewsingh stelt dat het niet uitmaakt hoeveel agenten er nu eigenlijk zo'n religieuze uiting zouden willen dragen. ,,Er zijn een miljoen moslims in Nederland, en ook nog aanzienlijke joodse en hindoegemeenschappen, maar of het er nu één is of tien: je moet gewoon gelijk behandeld worden, welke kleding je ook draagt.” En bovendien, zegt de racismebestrijder, is het een ‘ondoordachte stap’ in een tijd waarin de politie juist naarstig op zoek is naar nieuw personeel. ,,Dit is niet inclusief omdat je hele groepen uitsluit. Het werkt zelfs polariserend.”

Volgens hem laten landen als Groot-Brittannië, Canada, Australië en in steeds meer steden in de Verenigde Staten, zien dat religieuze uitingen - die daar wel zijn toegestaan - de neutraliteit van dienders niet ondermijnen. ,,Kleding bepaalt niet het professioneel handelen van iemand. Het lijkt wel of de minister het handelen van agenten niet vertrouwt. Maar ik maak toch ook geen andere beslissingen als ik mijn colbert verruil voor Indiase kleding?”

In deze landen zijn religieuze uitingen wel toegestaan

Vrijwel overal in de Angelsaksische wereld is het inmiddels toegestaan om als agent een hoofddoek, keppel of tulband te dragen. Zo mag dat in het Verenigd Koninkrijk (sinds 2001), Ierland, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en steeds meer steden in de Verenigde Staten. De reden die de politie in deze landen voor de beleidswijziging noemt is telkens dezelfde: ze willen een diversere organisatie worden, zodat het politiekorps een betere afspiegeling vormt van de samenleving en die zo beter kan bereiken, begrijpen en dienen. Daarbij wordt ook vaak het tegengaan van uitsluiting genoemd. Lees hier hoe dat in Londen uitpakt.

Jarenlange discussie

Politievakbond ACP is juist blij met het besluit. ,,Nu is het eindelijk voor iedereen duidelijk: het uniform is neutraal en voor iedereen gelijk. Dat heeft niets te maken met discriminatie”, reageert woordvoerder Maarten Brink. ,,Het maakt een einde aan de discussie.”

Al jaren wordt er gedebatteerd over het al dan niet dragen van hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes door agenten of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in uniform. Zo nam in 2021 de Utrechtse gemeenteraad een motie aan die religieuze uitingen voor boa’s moest toestaan, maar daar voelde een meerderheid van de Tweede Kamer niets voor. Ook Yesilgöz liet weten dat wat haar betreft de boa's er neutraal uit moeten zien.

In 2017 kwam er nog veel kritiek op plannen van de Amsterdamse politietop om een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. Zo hoopte de eenheidsleiding meer agenten met een migratieachtergrond te werven, maar deze uitspraak zorgde voor veel beroering bij de korpsen. Agenten stelden dat collega’s met een migratieachtergrond op deze manier worden voorgetrokken.

