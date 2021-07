Delano G. droomde van een carrière als rapper en deed als tiener mee aan ‘So you think you can dance’

Extern onderzoek naar GGD-rap­port waar Tata Steel uit werd geschrapt

6 juli Er komt een extern, onafhankelijk onderzoek naar hoe een rapport over kankergevallen in de regio rond Beverwijk tot stand is gekomen. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) meldt dat daartoe is besloten na overleg met de directeur GGD Kennemerland Bert van de Velden. Hij zou volgens interne documenten opdracht hebben gegeven het vervuilende bedrijf Tata Steel uit het rapport te schrappen.