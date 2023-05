‘Delano G., vermeende aanslagpleger Peter R. de Vries, werd pas op dag zelf ingehuurd’

Uit nieuwe ontsleutelde telefoonberichtjes zou volgens het programma blijken dat voor chauffeur Kamil E. en Konrad W. de dag ervoor wapens waren geregeld. Het verklaart ook waarom W. zijn dna is gevonden op zowel een pistoolmitrailleur als een omgebouwd alarmpistool. Met die laatste is de misdaadjournalist op dinsdag 6 juli 2021 doodgeschoten.

Google Pixel-smartphone

Maar die ochtend trekt Konrad W. zich terug. Hij heeft zich bedacht, melden bronnen dicht bij het politieonderzoek aan EenVandaag. Zo is een berichtje van W. aan de opdrachtgever teruggevonden. Over de geplande liquidatie zegt hij dat het ‘zonder demper echt een linke boel’ is. Hij zegt er de hele nacht over na te hebben gedacht. Maar hij wist ook niet dat de aanslag ‘midden in het centrum’ van Amsterdam moet gebeuren.

Nadat moordmakelaar Krystian M. dat berichtje ontving, ging hij op zoek naar iemand anders. De vermeende moordmakelaar is in 2022 in Polen opgepakt. Volgens EenVandaag zou hij de vluchtauto en ook wapens hebben geregeld. Met een Google Pixel-smartphone communiceerde hij op die dinsdag.

In brand

Om 11.38 uur die ochtend belt M. met Delano G. Wat er in dat telefoongesprek is besproken, is onbekend. Maar uit berichten erna blijkt dat G. de nieuwe schutter is. Zo vraagt hij ‘tot waar ze moeten rijden voor ze hem (de vluchtauto) gaan branden’. De Pool noemt Rotterdam en zegt dat ze de auto in brand moeten steken. G. heeft het daarna over een mooie plek bij een afgelegen bos.

De 23-jarige Delano G. laat later weten vastberaden te zijn de moord uit voeren. Ook al staat er ‘blauw’, waarmee hij waarschijnlijk agenten bedoelt, want ‘het moet vandaag, anders krijgen we problemen'.

In maart gaf het Openbaar Ministerie aan dat het onderzoek naar ‘het hogere echelon’, ofwel de mogelijke opdrachtgevers, die betrokken waren bij de aanslag op De Vries, doorgaat. Een volgende voorbereidende zitting is op 13 juni.

