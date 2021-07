Delano was te groot voor de wijkagent en te klein voor de recherche

Mounir Lahnine, ervaren jongerenwerker in Tiel, moest diep nadenken toen hij hoorde van de arrestatie van Delano G., de verdachte van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Kende hij hem? Zo groot is Tiel niet. Soms, weet hij, heb je van die gasten die op je netvlies blijven hangen. ,,Zo van: die moet ik in de gaten houden of meer aandacht geven. Deze jongen totaal niet.’’



Zelf kon hij hem amper voor de geest te halen. Was dat niet de jongen die zo goed kon dansen? Rapper Demper, was dat niet zijn artiestennaam? ,,De jongens die hem goed kennen hadden dit nooit bij hem zien aankomen.’’