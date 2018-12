Denk je dat je Nederland kent? Pas op, want ‘we’ hebben het vaak flink mis

Test je kennisHoe hoog is de werkeloosheid in Nederland? Hoeveel procent van alle Nederlanders is migrant? Hoeveel vrouwen hebben last van seksuele intimidatie? Denk er nog eens goed over na voor je antwoord geeft, want Nederlanders zitten er vaak flink naast.

En niet alleen Nederlanders. Onderzoeksbureau Ipsos deed in 40 landen onderzoek onder alles bij elkaar 35.000 mensen en legde tal van vragen voor over geweld, seks, milieu en klimaatverandering. Met als doel: kijken hoe groot de vooroordelen zijn. En die zijn er dus, zeker ook in Nederland.

Test eerst eens uzelf hieronder: wat weet u eigenlijk over Nederland? Lees daarna verder.

Hoe ver we er naast zitten, blijkt wel uit de volgende voorbeelden. Nederlanders denken dat de werkloosheid 18 procent is. Moet zijn: 4 procent. En als je dacht dat een kwart van de bevolking uit migranten bestaat, wat Nederlanders dus denken, dan zit je ook twee keer hoger dan de werkelijkheid: 12 procent. Opvallend is trouwens dat het aantal moslims werkelijk in elk land zwaar wordt overschat (behalve in Turkije). En het aantal vrouwen dat aangeeft te maken te heeft gehad met seksuele intimidatie, ligt in ons land op 73 procent en dus niet op 38 (wat we denken).

Tamelijk hilarisch is ook het antwoord op de vraag ‘hoe vaak denkt u dat jonge mannen seks hebben gehad de afgelopen vier weken'. In werkelijkheid is dat in de meeste landen niet meer dan 6 keer, maar denken we dat het gemiddeld 22 keer is. Helaas is dat niet voor Nederland onderzocht, en daarom geen vraag in bovenstaande quiz.