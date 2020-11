Denk-leider Azarkan en zijn kinderen bedreigd na uitspraken in Tweede Kamer

Update Poederbrie­ven aangetrof­fen bij hotels, ziekenhuis en mediabe­drij­ven

18:02 Op diverse plekken in het land zijn poederbrieven opgedoken. In totaal gaat het tot nu toe om negen brieven, meldt de politie. Drie daarvan kwamen vanochtend in ieder geval terecht bij evenzoveel klantcontactcentra van uitgever DPG Media, waarvan ook deze site onderdeel is. Ook de redactie van het christelijke Nederlands Dagblad ontving een poederbrief, net als het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.