Dennis vindt de man die zijn auto wist te stoppen en zo zijn leven redde: ‘Ik ben hem echt heel dankbaar’

De persoon die het leven van Dennis Stoelhorst heeft gered maandag, heeft zich gemeld. Dat laat de 43-jarige Enschedeër vrijdag opgetogen weten. Stoelhorst was op zoek naar zijn redder omdat hij hoopt dat die de vele vragen waarmee hij zit, kan beantwoorden.

Stoelhorst, die suikerpatiënt is, raakte maandag onwel doordat zijn bloedsuikerspiegel gevaarlijk laag was. Hij reed op dat moment op de N18 bij Groenlo. Waarom de Enschedeër daar reed, is voor hem een raadsel.

30 kilometer verderop

,,Ik was in het ziekenhuis in Enschede voor een controle en daarna zou ik naar huis gaan. Een ritje van hemelsbreed nog geen twee kilometer. Maar in plaats van naar huis ben ik blijkbaar de N18 opgereden richting Groenlo. Een rit van ruim 30 kilometer”, zegt Stoelhorst.

Nabij de Achterhoekse plaats weet onder meer de bestuurder van een rode Citroën erin om Stoelhorst aan de kant te krijgen. ,,Dat is echt mijn geluk geweest”, zegt de 43-jarige. ,,Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als niemand had ingegrepen.”

Suikerpatiënten met een gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel raken in een zogeheten hypo. Een van de symptomen is onder meer verward gedrag. Door suiker tot zich te nemen, kan een patiënt weer bij komen. Gebeurt dat niet, dan verergeren de symptomen en kan dat leiden tot een coma of zelfs overlijden.

Veel vragen

,,Voor mij is de hele rit tussen Enschede en Groenlo een zwart gat. Ik heb er geen enkele herinnering aan”, zegt Stoelhorst. ,,Nu ik in contact ben met mijn redder, hoop ik antwoorden te krijgen. Wat deed ik bijvoorbeeld? Slingerde ik over de weg? Reed ik heel langzaam? Ik weet dat allemaal niet.”

Stoelhorst en zijn redder gaan op korte termijn bellen om het incident met elkaar te bespreken. ,,Ik ben echt heel blij dat ik hem nu gevonden heb”, zegt de Enschedeër. ,,Ik ben hem echt heel dankbaar.”