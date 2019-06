Derde crystal methlab met Mexicanen opgerold in korte tijd

Wéér is een crystal meth-laboratorium met Mexicanen opgerold. Het drugslab stond in Wuustwezel, pal naast de Nederlandse grens. Het is het derde ‘Mexicaanse’ lab dat in korte tijd is aangetroffen in de Lage Landen.

Een vervallen en verlaten varkensboerderij in Wuustwezel, tientallen meters lang, bleek in gebruik te zijn als laboratorium voor crystal meth. Toen de Belgische federale politie er gisteren binnenviel, vond het vier kilo van de zeer verslavende en verwoestende seksdrug.

In de varkensboerderij waren bovendien zeven mannen aan het werk. Het gaat om twee Nederlanders van 40 en 36 jaar, een 62-jarige Belg, drie Mexicanen van 54, 28 en 26 jaar en een 55-jarige Colombiaan. Ze zijn gearresteerd.

Drugskartels

Het lab bleek te voorzien in de volledige productie van crystal meth, inclusief een machine om de drugs vacuüm te verpakken. In drie garageboxen heeft de politie apparatuur en chemicaliën aangetroffen.

Voor België is het de eerste keer dat een dergelijk lab is ontdekt. In Nederland worden ze sinds 2015 vaker aangetroffen. Afgelopen jaar werden er acht ontmanteld, dit jaar al vier. Zo werd in een loods in Wateringen een drugslab gevonden met voor tientallen miljoenen euro's aan crystal meth. In Moerdijk vond de politie een laboratorium op een boot. Het schip was voorzien van een boobytrap, waardoor het bijna tot zinken werd gebracht.

Het is opvallend dat voor de derde keer in korte tijd Mexicanen worden aangetroffen. Drugskartels uit Mexico staan bekend om het gebruik van buitensporig geweld. Als ze hier neerstrijken naast de Nederlandse, Marokkaanse, Albanese, Colombiaanse, Italiaanse en Russische criminele organisaties, om er maar een paar te noemen, is dat slecht nieuws.

Jacht op grondstoffen

Opmerkelijk genoeg waarschuwde de politie twee jaar geleden al in een intern rapport voor het gevaar dat Nederlandse en Mexicaanse drugsorganisaties samenwerking zoeken. Ze zouden elkaar kunnen helpen bij het vinden van precursoren, stoffen die nodig zijn voor de productie van crystal meth.

‘In Mexico worden jaarlijks vele tonnen van dergelijke stoffen in beslag genomen. De schaal waarop smokkel van dergelijke grondstoffen plaatsvindt, meestal vanuit China, is in verhouding tot Nederlandse begrippen van een ongekende omvang. Aangezien Nederlandse drugsproducenten voor de productie van MDMA en amfetamine ook dergelijke grondstoffen nodig hebben, kan het risico bestaan dat Nederlandse en Mexicaanse CSV’s (criminele organisaties, red.) elkaar zullen vinden en hun krachten gaan bundelen’, aldus het rapport.

Darknet

Een andere verklaring is dat Mexicanen proberen de West-Europese markt op te gaan met crystal meth. ,,Daar lijkt het op”, zegt een goed ingevoerde politiebron. De meeste hier geproduceerde crystal meth lijkt echter voor de export bestemd te zijn, onder meer via de handel op het Darknet of apps zoals Telegram.

Crystal meth is een wit kristal dat kan worden gerookt, geslikt of gespoten. De gebruiker ervaart bijna meteen een enorme roes, die zorgt voor euforie, meer energie en een hoger libido. Crystal meth, ook wel Tina genoemd, wordt vanwege die eigenschappen vaak gebruikt als seksdrug. De drugs heeft echter verwoestende eigenschappen. Het spul is superverslavend en verandert gebruikers na lang gebruik in mensen met holle ogen, een huid vol infecties en uitgevallen tanden.