Derk Wiersum in opgedoken geluidsopname: ‘OM hield te weinig rekening met veiligheid familie Nabil B.’

Het Openbaar Ministerie had geen adequaat plan om de familie van kroongetuige Nabil B. goed te beveiligen, en vond dat ook niet nodig. Dat blijkt uit een geluidsopname van advocaat Derk Wiersum, die vandaag werd gepubliceerd via EenVandaag en de website MarengoLeaks.com .

In het gesprek, dat niet eerder werd gepubliceerd, blikt Wiersum met andere advocaten terug op de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Die vond plaats in maart 2018, zes dagen na de presentatie van zijn broer als kroongetuige. Het OM gaat ervan uit dat hij is vermoord uit wraak, omdat Nabil B. belastende verklaringen had afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis doodgeschoten. De opname is van enkele maanden daarvoor.

Publicatie aanvankelijk verboden

Tv-programma EenVandaag was voornemens om maandag aandacht te besteden aan de uitspraken van Wiersum, maar dat werd verboden nadat de Nederlandse Orde van Advocaten daar in een kort geding om had gevraagd. EenVandaag zegt nu dat ‘na het vonnis er door beide partijen is overlegd’. ,,Er is een schikking getroffen omdat duidelijk is dat er door publicatie geen zorg hoeft te zijn voor de veiligheid van advocaten.”

In de opname zegt Wiersum dat het OM geen duidelijk plan had om beschermingsmaatregelen te treffen. ,,Er is nooit een moment geweest waarop het OM heeft gezegd: ‘maak je geen zorgen, als Nabil tekent gaan wij sowieso alles doen. Ik ben nooit bij een gesprek geweest waar concreet gesproken is over die beveiliging wel, en die beveiliging niet.”

Familie Nabil B. was tegen sluiten kroongetuigedeal

Uit de tape blijkt ook dat de familie van Nabil B. het OM heeft gewaarschuwd. ,,De familie wilde de deal niet”, zegt Wiersum, omdat ze wisten hoe gevaarlijk een kroongetuigedeal zou zijn. Zij zaten volgens hem ook om tafel met OM-functionarissen om hen te waarschuwen. ,,In dat gesprek maken zij duidelijk hoe gevaarlijk Taghi is en hoeveel slagkracht Taghi heeft. En over het feit dat Taghi, als hij niet bij Nabil zou kunnen om Nabil te pakken, ook wel iemand in de naaste omgeving van Nabil zou pakken.”

Volgens Wiersum heeft het OM niets gedaan met de informatie die twee broers van Nabil, onder wie de doodgeschoten Reduan, hebben verstrekt. Zij dachten dat zij de meest logische doelwitten zouden zijn. ,,Daarom wilden zij toezeggingen van het OM. Ze wilden plannen over de beveiliging.” Die bleven uit. ,,De bottom line is dat op dat moment het OM die bal eigenlijk terugkaatst naar de familie en zegt: ‘vertel maar wat jullie willen hebben’. Het risico is erkend, maar onderschat.”

‘OM hield geen rekening met vergelding’

Het OM had dan ook geen rekening gehouden met een vergelding. Eerder al heeft het OM toegegeven dat dit een verkeerde inschatting is geweest. Wiersum: ,,Daar heb ik me in deze zaak wel over verbaasd. De keuzes over veiligheid zijn gemaakt op basis van wat er in het verleden gebeurd is, terwijl dat niet echt een garantie voor de toekomst is.” Volgens Wiersum zijn er geen analyses gemaakt en zei het OM dat er ‘geen levensgevaar’ zou dreigen voor familieleden.

De ‘Wiersum-tape’ is dus ook gepubliceerd op de website MarengoLeaks.com. Die website zegt ‘een organisatie te zijn die gevoelige informatie over de Nederlandse overheid openbaart en aan de kaak stelt’. De website roept klokkenluiders op informatie te delen en kondigt nog meer ‘explosieve onthullingen’ aan over het Marengo-proces, Ridouan Taghi en kroongetuige Nabil B.

Het OM zegt in een reactie tegen EenVandaag het volgende. ,,De gang van zaken rondom de beveiliging van de familie van de kroongetuige in het Marengo-proces is, zoals bekend, onderdeel van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) momenteel uitvoert.” Het OM stelt dat politie en OM al heeft toegegeven dat de dreiging rond kroongetuige Nabil B. verkeerd was ingeschat. ,,Tegelijkertijd was het zo dat de liquidatie van een familielid van een kroongetuige tot dan toe ongekend was. De familie is vervolgens in een nachtmerrie terecht gekomen. Ook de situatie na de moord was ongekend en politie en OM zagen zich voor een ongekende beveiligingsoperatie gesteld.”