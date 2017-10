Deventenaar Yme (17) door scooterrijder ziekenhuis in geslagen

Nog vol van de presentatie van zijn profielwerkstuk fietst Yme (17) met zijn medescholieren naar huis. Tot hij naar de zin van een scooterrijder niet snel genoeg aan de kant gaat en het ziekenhuis in wordt geramd.

De 17-jarige Yme fietst vorige week woensdagavond nietsvermoedend van school naar huis. Met wat vrienden komt hij van de jaarlijkse profielwerkstukavond van Het Vlier, normaliter het hoogtepunt van het laatste schooljaar. Ze fietsen in een groepje op een niet al te breed fietspad.

Dan komt er een scooter achter hen rijden. De man wil, nee, de man moét er langs. En snel een beetje. De bestuurder begint al van ruime afstand te toeteren en met ziektes te schelden. De scholieren gaan opzij, maar door het smalle fietspad kost dat tijd, zegt Yme. ,,Blijkbaar ging het niet snel genoeg.''

Gebaar

De scholier maakt een bezwerend gebaar naar de scooterrijder: doe maar rustig aan, we laten je er wel langs. Wat hij niet door heeft is dat de bestuurder dan al een snellere route heeft verkozen: die rijdt met vaart door het gras langs de scholieren, waardoor Yme hem bijna raakt. ,,Maar of ik hem echt geraakt heb: ik kan het me niet herinneren. Waarschijnlijk door alle adrenaline.''

Quote Ik probeerde nog snel weg te fietsen, maar hij greep me bij mijn bagagedrager Yme

Daarna gaat het snel: de man gooit zijn scooter met vriendin en al in het gras en stormt op de scholier af, die is blijven staan. ,,Ik probeerde nog snel weg te fietsen, maar hij greep me bij mijn bagagedrager." Terwijl hij achterom kijkt, slaat de man de scholier vol in zijn gezicht. De klap is hard en raak. Het wordt even zwart voor zijn ogen. De slotjesbeugel die hij draagt zit letterlijk vast in zijn bovenlip en moet in het ziekenhuis verwijderd worden. Zijn lip moet gehecht worden.

Onherkenbaar

Een week later is de schade al grotendeels genezen, maar blijft Yme met veel vragen achter. Hoewel hij niet echt bang is om de man nog eens tegen te komen, wil hij toch niet met zijn hele naam in de krant en herkenbaar op de foto. ,,In het slechtste scenario komt hij me dan misschien thuis opzoeken, dat soort gedachten gaan dan door mijn hoofd.'' Als hij nu een scooter ziet rijden, kijkt hij eerst of het de man is die hem heeft neergeslagen. Niet omdat hij bang is, maar in de hoop dat hij nu wel een goed signalement van de man kan geven.

Quote In het slechtste scenario komt hij me dan misschien thuis opzoeken, dat soort gedachten gaan dan door mijn hoofd Yme

De politie neemt de zaak hoog op en is op zoek naar de scooterrijder. Door het donker konden Yme en zijn medescholieren de man maar slecht zien, maar het gaat om een man die donker gekleed was, een zwarte cap droeg en reed op een witte scooter met een zwarte streep op de zijkant. Daarop zat hij samen met een vrouw.

Yme hoopt met heel zijn hart dat de man gepakt en berecht wordt. ,,Zodat zo iemand snapt dat dit niet normaal is. En zodat een volgende tiener op het fietspad niet hetzelfde overkomt."