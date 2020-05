Deze burgemeester sloot twee slachterijen: ‘Vion was gewaarschuwd’

video OM en politie: Advocaat Khalid Kasem lekte informatie naar organisa­tie Ridouan Taghi

19:59 Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat melden verschillende bronnen rondom dat onderzoek aan het AD. De deken, die toezicht houdt op de advocatuur, is door het OM geïnformeerd over misstanden rondom dat strafonderzoek. Kasem ontkent met klem.