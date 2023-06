Deze klas bedacht schoenen waarmee je je telefoon op kunt laden

Met video Vanaf zaterdag moet je betalen voor plastic bakjes; eigen pannetje mee naar snackbar en super?

Nog een paar dagen en dan moeten consumenten betalen voor de plastic bakjes uit afhaalzaken zoals de snackbar. Ook voor de bak van de maaltijdsalade van de supermarkt. Wat houden die nieuwe regels in en welke plasticvrije oplossingen zijn er voor de horeca? ‘Het zal nog wel even duren voordat de Dopper voor friet is geïntroduceerd.’