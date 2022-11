Deze knappe koppen gaan klimaatverandering te lijf: ‘Tadááá, plastic verpakking overbodig’

Update Klimaattop gaat verlenging in, nog veel openstaan­de kwesties

De VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh gaat zoals verwacht de verlenging in. De top zou volgens de planning vrijdag tot een einde moeten komen, maar er zijn nog te veel openstaande kwesties om dat te halen. Voorzitter Sameh Shoukry maakte vrijdagmiddag bekend dat de besprekingen in elk geval zaterdag nog doorgaan.

18 november