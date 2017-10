Deze man verkocht zijn huis om alles in te kunnen zetten op bitcoin

Je hele hebben en houden verkopen en ál je geld investeren in bitcoins. De Nederlandse Didi Taihuttu deed het, en woont nu met zijn gezin (tijdelijk) in een chalet op een camping bij Venlo. ,,Ik kan rijk worden, maar ook alles kwijtraken."

Taihuttu is een avonturier. Hij was eigenaar van een goedlopend ICT-bedrijf, maar verkocht dat om aan een wereldreis te beginnen. Samen met zijn vrouw en kinderen. De reden? ,,Het leven kan zo voorbij zijn." Dat besefte hij toen zijn vader, oud-profvoetballer John Taihuttu, op 61-jarige leeftijd overleed. Eerder verloor hij ook zijn moeder.

Tijdens die wereldreis hoorde Taihuttu steeds vaker mensen praten over bitcoins. De waaghals besloot een stap verder te gaan en zijn huis te koop te zetten. De woning moet 85 bitcoins opleveren. Ook verkocht hij bijna al zijn bezittingen om zo veel mogelijk te kunnen investeren in het zogenoemde cryptogeld.

Verkocht

Inmiddels is het huis, onder voorbehoud, verkocht. Of zijn vrouw en kinderen het daar ook wel mee eens zijn? ,,Inmiddels wel! We gaan natuurlijk een totaal ander leven leiden."

Taihuttu had eerst alles 'wat mensen zich kunnen wensen'. Drie auto's, een huis, een motor. ,,Maar, ik was er nooit volledig gelukkig mee geworden." Wat hem dan wel gelukkig maakt, ontdekt Taihuttu samen met zijn gezin tijdens hun wereldreis. ,,Ervaringen opdoen, nieuwe dingen ontdekken. We zijn een gezin dat altijd op zoek is naar actie."

Het bitcoin-avontuur is voor het gezin dan ook een manier om nieuwe ervaringen op te doen. Op een camping, dus. En, hij moet toegeven: wonen in een chalet is ook zo slecht nog niet. ,,We gingen van 200 vierkante meter terug naar 50 vierkante meter leefoppervlak. Maar ik woon vrijstaand, met een zwembad in de buurt en een bos dichtbij."

Quote Ik woon vrijstaand, met een zwembad in de buurt Didi Taihuttu vanaf de camping

In de schijnwerpers

Sinds Taihuttu in België bij in de latenightshow van Gert Verhulst (van Samson) te zien was, ontploft zijn mailbox. ,,Ik word uitgenodigd voor heel veel kleine evenementen. Een man in Tsjechië wilde dat ik een week bij hem kwam logeren om over cryptocurrencies te praten."

En ja, er zijn ook mensen met kritiek of twijfels. ,,Ze vragen zich af, 'Je gaat toch niet hele hebben en houwen op het spel zetten?'. Nou, wij wel. Ja, je blijft ondernemen, je ziet een kans. Anderen zullen over een jaar of vijf zeggen 'ja, die bitcoin destijds, had ik maar'."

Taihuttu is optimistisch over de toekomst van zijn investering, maar blijft voorzichtig. ,,Ik denk dat het nog wel vier of vijf keer over de kop gaat. Sommige mensen zeggen dat een bitcoin wel 100.000 euro waard gaat worden, maar laten we zeggen dat een koers van tussen de 12.000 en 20. 000 euro al mooi zou zijn."



Quote Ik kan ook de makelaar in bitcoin betalen Didi Taihuttu