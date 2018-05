Deze meiden gaan Amerika veranderen

Minder klachten over eindexa­mens

Het LAKS heeft dit jaar minder klachten gekregen over het eindexamen dan in voorgaande jaren. De teller bleef steken op 177.000, een jaar eerder kwamen er nog ruim 189.000 klachten binnen en in 2016 kreeg het Landelijk Aktie Komitee Scholieren nog 204.000 klachten.