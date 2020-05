Deze ouders wacht logistieke nachtmerrie nu scholen weer opengaan: ‘Ik sjees van de ene naar de andere’

Carlien Pars (34), Nijkerk:‘Het leven wordt nog ingewikkelder’

,,Dit weekend ga ik onze gezinsagenda in de keuken uitbreiden met alle nieuwe school- en werktijden, zodat we een beetje overzicht krijgen. Wij hebben de pech dat de basisschool van onze drie kinderen – Tobias (9), Abel (7) en Danée (5) - geen rekening houdt met onze gezinssituatie. Dus nu moet de oudste maandag en dinsdag naar school en de jongste twee donderdag en vrijdag. Zelf moet ik maandag ook weer aan het werk, want ik ben juf in groep 1. Toen we het schoolrooster kregen waren we teleurgesteld. De opening van de scholen zou ouders verlichting moeten geven maar ons leven wordt er juist ingewikkelder van. We moeten nu elke dag heen en weer fietsen naar school. Met z’n allen, want de kinderen zijn nog te klein om alleen thuis te blijven. Ik krijg stress van het idee. We kregen vlak voor het weekend ook een aantal corona-instructies via de mail, zoals het kopen van een nieuwe drinkbeker die onze kleinste zelf kan opendraaien. De juf mag vanwege corona niet helpen. Intussen bereid ik me voor op mijn eigen werk. Wat maken we wel en niet schoon in de klas? Er mag niet getrakteerd worden, zodat er niets van hand tot hand gaat. Het speelgoed moet door een sopje vóórdat het volgende kind er mee speelt. Als een kleuter in zijn broek plast moeten we de ouders bellen om zo min mogelijk fysiek contact te hebben. Het zal niet allemaal te doen zijn. En dan gaat het thuisonderwijs van mijn kinderen ook gewoon door op de dagen dat ze niet naar school gaan. Echt hoor, ik heb nog liever 27 leerlingen, dan dat ik moet lesgeven aan mijn eigen kinderen. Ik ben liever gewoon hun moeder.”