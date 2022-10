Deze rode seinen moet Wouter Koolmees bij NS op groen zien te krijgen

Alberto Stegeman krijgt hogere boete van gerechts­hof: 5000 euro voor plaatsen nep-bom

Programmamaker Alberto Stegeman moet een boete van 5000 euro betalen, omdat hij in 2018 een nepbom plaatste op een militair terrein in ‘t Harde. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem woensdag besloten. De boete is hoger dan die van 2000 euro die de rechtbank eerder oplegde voor hetzelfde feit.

12 oktober