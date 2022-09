Deze sauna is gasloos en plukt daar nu de vruchten van: ‘Maar anderen kunnen dit niet ophoesten’

Bericht over bouwvak­kers die ‘nafluiten en nakijken’ maakt veel los: ‘Dit is iets wat wij afkeuren’

ARNHEM - Arnhem voert een felle strijd tegen straatintimidatie, maar de aanpak ervan blijkt eens te meer ingewikkeld. Een bericht over nafluitende en nakijkende bouwvakkers in de Arnhemse wijk Klarendal op buurtplatform Nextdoor roept zowel veel compassie als weerstand op. ,,Het is en blijft een discussie in de samenleving.”

