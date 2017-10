Deze smartphone-functie kan je leven redden

VIDEO Alleen Xing Ya smult van pandasnacks in pompoen

18:13 Het is smullen geblazen, voor de twee reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark. Althans, voor mannetje Xing Ya, want die duikt direct in de met smakelijke pandahapjes gevulde pompoen, die door de verzorgers in zijn verblijf is neergezet.