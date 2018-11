Deze supermarkt had geen gezellige boodschap voor kerst en werd geweerd door tv-stations

Iceland is een supermarktketen uit Engeland. Voor die winkels komt de belangrijkste tijd van het jaar er weer aan: kerst. Waarvoor grote bedrijven tegenwoordig enorme budgetten vrijmaken, om maar de mooiste kerstcommercial te kunnen schieten. Vaak eentje met veel emoties, familie rond een grote eettafel. Vrede, kinderen, samen. Dat werk.



Iceland deed het dit jaar iets anders. Ze maakten een commercial over de verwoestende kracht van de palmolie-industrie. Over een aap die bij een klein meisje in huis wil wonen, omdat hij in het oerwoud moet vrezen voor zijn leven, aangezien palmolie-producenten zijn leefomgeving met de grond gelijk maken.



Geen gezellige boodschap voor de kerst. De televisiestations weerden het spotje, de Engelse STER zegt dat het spotje te politiek is. Maar dan is er altijd nog het almachtige internet: in vijf dagen werd de reclame al vier miljoen keer bekeken. En 500.000 mensen tekenden een petitie om de reclame tóch op tv te krijgen.