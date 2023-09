Deze supermarkt is heel veel winkelmandjes kwijt: ‘Handig zo’n mandje, maar ze zijn van ons’

Een opvallende oproep aan klanten van een supermarkt in het Gelderse Huissen. Of ze alsjeblieft de winkelmandjes niet mee naar huis willen nemen. De supermarkt stelt dat op die manier al meer dan 150 exemplaren zijn verdwenen.

Een raadsel: wat is geel, van plastic en staat bij vermoedelijk meer dan honderd mensen in een garage of schuur? Juist, een winkelmandje van de Jumbo. Het filiaal in het Huissense winkelcentrum Zilverkamp is nu een campagne gestart om meer dan 150 exemplaren terug te krijgen.

Die zijn allemaal dit jaar verdwenen.

Ik hoef echt geen schuldbe­ken­te­nis of een sorry, we begrijpen het allemaal

Moedwillig zijn ze niet gestolen, denkt filiaalmanager Susanne van Meegen. Ze begrijpt het eigenlijk wel dat klanten geen dure plastic tas willen aanschaffen (kosten: 75 eurocent), maar de boodschappen samen met het mandje mee naar huis nemen.

,,Ik vergeet die grote bigshoppers zelf ook vaak als ik winkel. En veel klanten bezoeken ons te voet of met de fiets, dan is zo'n mandje erg handig. En thuis kun je er vervolgens ook spulletjes in bewaren.”

Honderden euro's

Toch is het niet de bedoeling. ,,Ze zijn van ons. Als ik nieuwe mandjes wil aanschaffen, ben ik tweehonderd tot driehonderd euro kwijt. En dan heb ik er vijftig. Bovendien moeten onze caissières nu veel vaker de lege rekken aanvullen met de nog beschikbare mandjes. Doen ze dat niet, dan grijpen de klanten mis. Dat is heel vervelend.”

Met een oproep op sociale media hoopt Van Meegen dat de mandjes snel weer terugkomen. In de winkel is een foto opgehangen waarop Ans is te zien. Ze is een van de caissières en poseert met twee overgebleven mandjes.

De campagne heeft tot op heden nog niet geleid tot het terugbrengen van exemplaren. Van Meegen stelt eventueel twijfelende klanten gerust: ,,Ik hoef echt geen schuldbekentenis of een sorry, we begrijpen het allemaal.”

